ACN Barcelona.-L’Associació Professional de la Magistratura ha lamentat “l’intent” de voler pressionar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després de la manifestació de suport a l’expresident de la Generalitat, Artur Mas; l’exvicepresidenta Joana Ortega; i l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau, abans i durant la primera jornada del judici pel 9-N a les portes de l’alt tribunal, i ha afirmat que la presumpció d’innocència és “la base del nostre sistema d’enjudiciament criminal”. En un comunicat, l’entitat assegura que el poder judicial és la “garantia de la democràcia i les llibertats de tots els ciutadans” i que la independència del poder judicial “és un dels pilars de l’estat democràtic de dret”.

Així mateix, APM ha criticat que es parli de “ de judici a la democràcia” o per “posar les urnes el 9-N”, quan en realitat, afirma, hi ha una acusació per desobediència a les decisions del TC i per prevaricació. En aquest sentit, ha denunciat “l’intent de deslegitimar l’actuació del poder judicial” quan s’utilitzen aquestes expressions i la “utilització d’una posició de preeminència” en la petició als empleats públics perquè participessin a la concentració d’aquest dilluns a les portes del TSJC i ha carregat contra la “participació directa” d’entitats i càrrecs públics electes i no electes i de corporacions locals.Per tot això, els ha demanat “responsabilitat” i “respecte” de tota la societat a la tasca dels jutges i magistrats catalans i han subratllat que els “els qui qüestionen la neutralitat i la independència de la justícia espanyola han reclamat en moltes ocasions l’auxili judicial per fer complir les resolucions que els eren favorables”.

