L’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica (ARMH) ha presentat una queixa a l’Oficina del Defensor del Poble per algunes de les afirmacions que va fer Felipe VI en el seu missatge de Nadal. Segons ARMH, algunes declaracions del monarca ‘podrien atacar els drets de les famílies dels 114.226 desapareguts de la dictadura franquista.

En concret, el rei espanyol va afirmar que ‘són temps per aprofundir en una Espanya de braços oberts i mans esteses, on ningú remogui vells rencors o obri herides tancades’. Per l’ARMH, aquesta frase és una declaració política contrària als drets de les víctimes del franquisme i d’un caràcter polític que no li correspon a un cap d’Estat no electe que ha de defensar tota la societat.

És per això que l’associació demana a la Defensora del Poble que intervingui per assenyalar els límits de la interpretació política del rei d’Espanya i que en cap cas les seves intervencions contradiguin la protecció dels drets humans. Consideren, a més, que és ‘greu i inhumà’ negar el dret de les famílies dels desapareguts de la dictadura franquista la possibilitat d’enterrar dignament als seus familiars o amics.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]