L’Associació de Víctimes del Metro del 3 de Juliol ha presentat un recurs d’apel·lació a l’Audiència de València en què demana que es tornen a obrir les diligències per l’accident de la línia 1 del metro que hi hagué el 3 de juliol del 2006, amb 43 morts i 47 ferits. També demanen que es faça un altre informe pericial sobre el compliment de la llei de riscs laborals i que s’obligue a declarar, com a investigats, cinc ex-directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per poder ser acusats formalment.

Els demandants diuen que la magistrada del cas s’ha ‘obstinat’ a relacionar l’accident amb l’excés de velocitat i a responsabilitzar-ne únicament el conductor. El jutjat d’instrucció número 1 va arxivar el cas el mes passat adduint que no hi havia responsabilitats penals dels responsables de FGV i que l’estat del vagó i les vies eren adequades per a mantenir la seguretat de la marxa a 40 quilòmetres per hora, velocitat permesa en el punt on hi va haver el descarrilament. El comboi circulava al doble d’aquesta velocitat.

L’associació insisteix en la manca de mesures de seguretat addicionals a les existents i diu que n’hi ha prou que hi haja indicis racionals de criminalitat per a reobrir el cas. Considera que les proves presentades compleixen els requisits fixats pel Tribunal Constitucional espanyol, que estableix que han de ser pertinents, importants, necessàries i possibles.

Els demandants insisteixen a dir que FGV tenia coneixement del risc d’un possible excés de velocitat i que, en el plec de condicions per a la licitació de la frenada automàtica de les línies 1 i 2, s’admet que el risc del trajecte és ‘l’excés de velocitat de les circulacions al pas per determinats punts de cada tram’.

Balises

L’associació insisteix a dir que en el revolt de l’accident les balises no es van protegir. Assenyalen que aquestes balises eren programades per a la velocitat màxima del trajecte (40 km/h) i no de 80, en entrar al revolt. Remarca que en l’informe pericial s’apunta que l’oferta de l’empresa Siemens incloïa la programació i reprogramació de les balises que fossin necessàries, sense cost, i que, si n’hi hagués hagut una de programada a 60 km/h, l’accident no s’hauria produït.

Els demandants asseguren que hi ha una ‘relació directa’ entre la falta de mesures de seguretat i les morts resultants.

