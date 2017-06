L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa ha aprovat este dimarts l’engegada d’un nou procediment que permetrà destituir el senador valencià Pedro Agramunt (PP) del seu càrrec de president d’este òrgan, tot açò pel malestar generat pel seu viatge a Síria el març passat, un viatge en el qual també van participar diputats russos i que va incloure una reunió amb el president Bashar l’Assad.

Segons ha confirmat a Europa Press una portaveu de l’Assemblea, el procediment ha sigut aprovat amb 154 vots a favor, 30 en contra i 13 abstencions. En virtut del mateix, els alts càrrecs de l’Assemblea, inclòs el seu president, podran ser cessats.

El procediment, que pot ser llançat de forma immediata, contempla dos opcions, una més ràpida i una altra que portaria més temps, en funció de quants membres de l’Assemblea firmen la petició, ha explicat la portaveu.

La resolució aprovada este dimarts, presentada per la socialdemòcrata suïssa Liliane Maury Pasquier, obri una via per a destituir el president de l’Assemblea, o a qualsevol dels seus vicepresidents o dels presidents de les seues comissions, quan “ja no tinga la confiança de l’Assemblea o no haja deixat de complir les condicions necessàries per a l’exercici del seu càrrec o siga culpable de mala praxi per violació reiterada del Codi de Conducta” dels parlamentaris.

En la seua exposició de motius, la resolució es referix expressament al viatge a Síria que van realitzar tant Agramunt com el fins ara president del Grup Liberal en l’Assemblea, el diputat del PDeCAT Jordi Xuclà, al costat del president de la Comissió d’Assumptes Legals i Drets Humans.

VIATGE “BAIX TUTELA” RUSSA

El text diu que el viatge es va fer “amb parlamentaris russos i baix la seua tutela” i que, a més de provocar “reaccions indignades” de diversos grups i diputats, va plantejar preguntes sobre els compromisos que adquirixen els membres de l’Assemblea que exercixen llocs clau.

En la sessió de l’abril passat no es va aconseguir el suport necessari –dos terços– per a obrir un debat urgent sobre un procediment per a destituir-los, i per açò ara es proposa esta reforma de les normes de procediment.

No obstant açò, l’abril passat el Buró de l’Assemblea (format pels vicepresidents de l’òrgan i pels presidents dels grups parlamentaris) ja li va retirar la seua confiança a Agramunt. Encara que fins al moment s’ha negat a dimitir, este dilluns Agramunt ha optat per no presidir la sessió de l’Assemblea i ha delegat en el vicepresident espanyol, Antonio Gutiérrez Limones.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]