Piccadilly Circus, a Londres, és un dels llocs més emblemàtics de la ciutat i d’arreu del món. Els seus anuncis lluminosos, com els de Times Square de Nova York, són reconeguts per pràcticament tothom. Tanmateix, ara, i fins a la tardor, els turistes que viatgin a la capital britànica i vulguin fotografiar-se amb els llums de la plaça, se’ls trobaran apagats.

El motiu és senzill: cal reformar les pantalles lluminoses i substituir-les per una única pantalla gegant (la més gran d’Europa). En aquesta nova pantalla s’hi podrà incloure molta més informació: el temps, l’estat del trànsit, els resultats esportius i vídeos en directe. També hi apareixeran anuncis, com fins ara, però amb la novetat que es podran mostrar els missatges que els clients de les marques anunciants publiquin a les xarxes socials.

Aquest és el cop que els famosos llums de Piccadilly s’apaguen durant més temps, fins a la tardor. La darrera vegada que la plaça es va quedar a les fosques, va ser durant la Segona Guerra Mundial, quan mantenir encesos els anuncis suposava facilitar els bombardaments nocturns de l’aviació nazi. Des d’aleshores, les pantalles s’han apagat en ocasions puntuals com ara la mort de Winston Churchill l’any 1965 o la de la princesa Diana de Gal·les l’any 1977.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]