El president de l’ANC, Jordi Sànchez, s’ha mostrat convençut avui que ‘la solidaritat rebuda aquests dies’ permetrà a l’entitat ‘disposar de més recursos’ per a encarar la multa per la ‘gigaenquesta’, després que l’Agència Tributària espanyola enviés una ordre d’embargament de 246.599 euros als proveïdors de materials.

Sànchez ha esperat l’ex-president de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau a les portes del Palau de Justícia per acompanyar-los en l’entrada en l’última jornada del judici pel 9-N i ha assegurat davant els periodistes que més de 2,3 milions de persones s’han sentit interrogades.

L’assemblea va recordar ahir quin és el seu compte corrent perquè els socis i qualsevol persona que vulgui ajudar pugui fer aportacions ‘per minimitzar l’embargament i reforçar l’ANC’. El número és el següent: ES91 2100 0829 0102 0096 6175. ‘Tots els recursos recaptats aniran directament a fer més gran la campanya per guanyar el SI a la independència’, afegia l’organització en un comunicat.

