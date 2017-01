L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Berga també ha fet una crida a omplir la cavalcada dels Reis de la ciutat amb fanalets amb l’estelada. L’entitat demana fer el recorregut de la cavalcada dels Reis d’Orient amb uns fanalets reivindicatius on hi ha dibuixada la bandera independentista. A més, l’ANC ha organitzat aquest dimecres 4 de gener un taller per elaborar els fanalets independentistes de 5 a 8 de la tarda en el marc del parc de Nadal ‘Juguem Jugant’. L’entitat recorda que des de l’any 2012 fan una crida a assistir a la Cavalcada dels Reis amb estelades.

