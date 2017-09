L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha activat un web on tothom qui ho vulgui es pot sumar a la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre. L’entitat reacciona així a la suspensió del Tribunal Constitucional de la llei del referèndum i el decret de convocatòria de la votació, que s’ha fet pública aquesta nit. L’ANC fa, així, una crida a la ciutadania per fer costat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al Govern.

El web permet a l’usuari signar la convocatòria del referèndum posant el seu nom al costat dels signants del Decret, i compartir la signatura mitjançant les xarxes socials utilitzant els hashtags #JoConvoco i #ReferèndumÉsDemocràcia.

La campanya ha funcionat ràpidament i ha aconseguit en pocs minuts més de 600 signatures. Però a causa del gran nombre de peticions per entrar el web, aquest s’ha col·lapsat. Des de l’ANC asseguren que hi estan treballant per arreglar el problema i que la gent pugui continuar signant.

Web https://t.co/ly9A9SzB1Q col·lapsat temporalment a causa de tantes peticions!

Hi estem treballant ☝️ — assembleaVic (@ANC_Vic) 7 de setembre de 2017

L’Assemblea indica que aquesta iniciativa és “un acte més” per demostrar “l’ampli suport” amb què compta el referèndum en la societat catalana i denunciar l’actitud “demòfoba i repressiva” de l’Estat espanyol.

