La Diada del Sí, la manifestació convocada per l’ANC per a l’Onze de Setembre i amb vista a la campanya del referèndum de l’1 d’octubre, ja té cent cinquanta mil inscrits. El nombre de participants que han omplert el formulari d’inscripció és notablement més alt que no l’any passat en una data similar (el 25 d’agost de 2016 hi havia cent mil inscripcions). Però és justament ara, al tombant del mes de setembre, que el ritme es preveu que s’acceleri molt. ‘Tot ens fa pensar que podem esperar un Onze de Setembre amb una mobilització molt forta, i que podrem omplir el carrer d’Aragó i el Passeig de Gràcia per fer un signe + ben ple’, diu el coordinador de comunicació de l’ANC, Enric Blanes.

Aquests dies vinents són els més determinants per a comprovar el grau de mobilització i la resposta a la crida a participar en la Diada d’enguany. Cada any s’observa un patró similar: ‘La gent pren la decisió d’anar a la Diada, habitualment en colla, amb la família o amb amics, normalment quan torna de vacances. Quan la gent és fora, s’espera; i la decisió d’inscriure’s la pren a l’últim moment’, diu Blanes. Per exemple, l’any passat, el dia 2 de setembre el nombre d’inscrits ja era de dos-cents mil, una xifra que està convençut de superar amb escreix a final d’aquesta setmana. Perquè és ara que l’ANC ha començat a prémer el gas en un compte enrere que no s’acaba precisament el dia 11, sinó que s’allargarà ben bé fins al referèndum del dia 1.

Els efectes de la mobilització després del 17 d’agost

Els atemptats del dia 17 a Barcelona i a Cambrils i les conseqüències polítiques que han tingut no han alterat pas la previsió d’activació de la campanya. La resposta efectiva dels serveis d’emergència, dels Mossos d’Esquadra, de protecció civil i del govern en conjunt arran dels atemptats, i també l’agressiva campanya mediàtica i política de desprestigi que s’ha desplegat a Madrid han anat tenint un efecte mobilitzador i de confiança en aquest tram decisiu del procés entre els afiliats a l’entitat, segons que explica Blanes. ‘Ho notem en el ritme d’inscripcions, en la venda de samarretes, en el miler llarg d’autocars que ja tenim previstos per a desplaçar els manifestants a Barcelona’, afegeix.

Les quatre lones amb inscripcions

És clar, diu, que durant l’acte de la Diada, que tindrà el punt culminant a les 17.14, hi haurà alguna referència i record a les víctimes dels atemptats. Els detalls d’aquest acte s’aniran sabent durant aquests dies vinents; de moment, ja és pública la consigna de l’ANC de portar una samarreta d’una mobilització o d’un compromís social qualssevol a la manifestació, i que hi haurà un moment en què tothom se l’haurà de canviar per la samarreta d’enguany, de color groc fluorescent. Blanes explica també que hi haurà unes lones amb inscripcions (quatre, una per a cadascun dels vèrtexs del símbol + que van a parar al centre) de catorze metres per setze, que s’aniran desplaçant des dels extrems fins al centre.

Per tot plegat, coincidint amb l’inici formal del curs polític després del parèntesi obligat pels atemptats, l’ANC ha activat la campanya per al període que va des d’ara fins a la Diada amb la mirada posada en el primer d’octubre. ‘Ja es pot veure publicitat de l’Onze de Setembre –diu Blanes– en línies d’autobús a Barcelona i a Tarragona, i en tanques publicitàries. I en línies del Vallès i del Baix Llobregat dels FGC. Comencem a veure la campanya del sí en ple desplegament: durarà fins l’Onze de Setembre, però els espais s’han contractat per a cinc setmanes, per a allargar la campanya fins a l’1-O, pel cap baix. I encara rumiem si en els cent municipis més poblats de Catalunya hi podria haver tanques publicitàries, línies d’autobús, premsa local, amb publicitat de la campanya pel sí.’

