Teodoro Obiang té un país únic, Guinea Equatorial, un partit únic, el PDGE, i un grup d’amics únics, el Movimiento de Amigos de Obiang (MAO), que es reuneixen periòdicament, amb camises i vestits que reprodueixen la cara del líder únic, per adorar la seva figura única. Miguel Angel Moratinos, exministre socialista d’Exteriors, és un dels entusiastes assistents a aquests aquelarres d’adhesió i exaltació del sàtrapa, tal com s’encarrega de difondre la premsa única.

Als anys 80, com els diners de la cooperació espanyola no arribaven per a satisfer la voracitat econòmica de la família Obiang, el narcotràfic va ser una de les activitats favorites de la família. Hi va haver més d’una dotzena de familiars, Teodorín entre ells, i alts diplomàtics del clan detinguts en aeroports arreu del món per tràfic de drogues i de divises. Alguns d’ells complirien anys de presó a Espanya i altres països.

El 1988, per exemple, un cosí de Teodoro Obiang, Lucas Nguema Esono, àlies Lukito, primer secretari de l’ambaixada de Guinea a Madrid, va ser detingut a l’aeroport de Barajas quan es disposava retirar una maleta amb 18 quilos de marihuana i 340 grams d’heroïna. Lukito va al·legar que creia que la valissa contenia lingots d’or i ullals d’ivori. Aquest incident no impediria que anys a venir fos nomenat Ministre Delegat de Joventut i Esports i Ministre d’Educació.

La dedicació familiar al narcotràfic duraria molts anys. El 1997, per exemple, el Ministre d’Informació, Santos Pascual Bikomo Nangwande, va ser detingut a Barajas amb 15 quilos d’heroïna. En la batuda posterior la policia va detenir altres vint guineans, alguns dels quals eren família directa del dictador. Les detencions internacionals i l’inici de l’explotació petroliera el 1995 va anar obrint altres horitzons a les activitats mafioses internacionals del clan. En tot aquest tramat el Movimiento de Amigos de Obiang (MAO) feia de club social o tapadora recreativa d’alguns dels socis del capo.

Adolfo Obiang Bikó, líder de la independència i etern opositor de la família, en el seu llibre “Guinea Ecuatorial. Del colonialismo español al descubrimiento del petróleo”, definia els orígens del MAO com la “ novata mafia internacional, associats econòmics d’Obiang, en el mercadeig dels recursos naturals de Guinea i en les activitats del narcotràfic i de l’emblanquiment de diner negre. Representa, a més, empresaris fantasmes de companyies pirates, amics del dictador i dels seus familiars, empreses nord-coreanes, eslaves, italianes, libaneses i altres firmes fictícies de qüestionable identitat”

Els anys passen , Obiang i el MAO segueixen, i el grup d’amics es va transformant, rejovenint i diversificant. Avui l’amic Moratinos, n’és un fan aplicat de les festes del MAO, però no és l’únic. A la celebració de “Tota una vida per l’Amistat”, del 2013, a Bioko, a la festa del “Gran Amic Teodoro Obiang” , acompanyat per la seva esposa “La Gran Amiga Constancia Mangue”, també hi van assistir, entre d’altres, Alicia Koplowitz i Fernando Falcó, Marqués de Cubas i conseller de FCC, empresa que es postulava per aconseguir el contracte d’aprovisionament d’aigua de Malabo. Sí, al 2013, encara no hi havia aigua potable corrent per a tothom a la capital del Kuwait negre.

L’amic Moratinos, en el seu discurs, va remarcar que “calia oblidar els errors del passat i treballar pel futur i que Espanya i Guinea tenen un llarg camí per recórrer juntes. Hem de seguir treballant.” No deixa de sorprendre que l’exministre parlés com un home d’estat quan feia dos anys que estava retirat i es dedicava als seus negocis, però em temo, que, aquesta confusió potser podria ser que ja la tingués a la inversa quan era Ministre d’Exteriors (2004-2010) o, ben abans, Director General de Política Exterior per l’Àfrica Subsahariana i l’Orient Mitjà (1993-1996).

Actualment, Moratinos és una de les peces més importants dels lobbies espanyols a Guinea. Fa d’intermediari entre empreses alienes o pròpies i l’estat guineà, que vol dir la família Obiang i les empreses públiques que controla el clan. La meitat, Teodoro i el seus, i l’altre meitat, Doña Constancia i els seus, entre els quals destaca el tercer membre del triunvirat: Teodorín.

Si bé les activitats comercials no tindrien perquè ser il·legals, si ho seria el pagament de comissions, altrament dites suborns a funcionaris o membres de la família per obtenir contractes, i el tràfic d’influències. Sense oblidar que estan donant suport i fent negocis amb una de les dictadures més corruptes del planeta, sobradament investigada i denunciada per la justícia internacional i les grans ONGs.

Moratinos-Obiang, els inicis d’una fructífera amistat

Abans d’endinsar-nos en les pantanoses aigües del lobbisme moratinià, objecte del proper article, intentem saber l’origen de tan fructífera amistat amb Obiang. Quan Moratinos accedeix al càrrec de Director General d’Àfrica, el 1993, es troba que Obiang ha endegat fa un parell d’anys una cruel campanya de repressió contra els opositors. Segons testimonis diversos, al centre de Malabo se sentien els crits dels torturats en dependències policials, i quan van ser alliberats sota pressions internacionals, molts d’ells, sanguinolents, destrossats, anaven pels carrers cercant ajuda. L’ambaixador espanyol, per regla general, xiulava i mirava al cel.

La repressió era la resposta negativa, contundent, a les demandes de democratització que li havien fet Adolfo Suárez i Felipe González, reiteradament. Un no rotund, gèlid i amenaçador. El motiu: Obiang tenia un as a la màniga, ja havia descobert petroli, i aviat, cap al 1995, iniciaria l’explotació amb els americans, el principi de la seva incommensurable fortuna i poder. La fi de tota esperança pel poble guineà.

Això va provocar l’any 1994 una retirada general de la Cooperació Espanyola que aportava més del 33% del PIB guineà.

Aquí cal fer un incís en una de les principals incògnites de la relació Espanya-Guinea. Els primers a fer prospeccions petrolieres a Guinea van ser els espanyols, concretament, Hispanoil, precedent de Repsol. En van trobar, però van concloure que l’extracció era massa cara i van renunciar. La mateixa concessió comprada per una empresa nord-americana, seria l’origen de la gran escalada petroliera del país i d’Exxon Mobil, Amerada Hess, ELF, i tutti quanti, incloses avui les companyies xineses i de totes les principals potències del món. Guinea és el tercer productor africà i Espanya, a través de Repsol, només ha aconseguit un jaciment rellogat de tercera regional.

¿Per què els espanyols van abandonar tan alegrement la zona si van ser els primers en trobar petroli? ¿Negligència, engany, o era una jugada manipulada? Mai no ho sabrem. El dictador guineà sempre juga a cartes amb diverses baralles a la vegada.

Teodoro Obiang, doncs, quan es va sentir fort, va imposar brutalment la seva voluntat. L’any 1995, en unes eleccions municipals, va resultar vencedora una coalició opositora, la Plataforma de Oposición Conjunta. Obiang no ho podia tolerar i va forçar el frau, atorgant la victòria al seu partit, el PDGE, manipulant els resultats i reprimint durament els opositors. Aquest va ser el principi d’un seguit d’eleccions que fins avui ha guanyat ell per resultats sempre favorables de més del 95% dels vots. L’any 1995, quan Obiang va fer el seu primer gran frau electoral, no es van apreciar grans gestos de protesta per part del ministeri d’Exteriors espanyol. El Director general d’Àfrica era Miguel Angel Moratinos. Potser aquell dia va ser l’inici d’una llarga amistat.

Moratinos, l’ emissari de falses promeses d’Obiang

Passen els anys, i la teranyina de complicitats i favors mutus entre l’amic Moratinos i el Gran Amic Obiang es va fent més densa i evident.

Novembre 2006. Moratinos és Ministre d’Afers Exteriors del govern socialista quan el Congrés espanyol, per majoria, es nega a rebre al seu Gran Amic. El dictador guineà s’indigna, i més encara, quan veu que en els mesos vinents les crítiques i investigacions polítiques i periodístiques contra el seu règim són cada dia més visibles. A ell li convé la invisibilitat, la llei del silenci, cosa que sempre ha aconseguit comprant voluntats, i fent falses promeses.

Ja s’havien anunciat eleccions parlamentàries i municipals a Guinea pel maig del 2008, quan Miguel Angel Moratinos va reunir al seu despatx del Palacio de Santa Cruz, a Madrid, representants dels partits polítics espanyols, bascos i catalans que s’havien oposat a la visita d’Obiang. Moratinos els va assegurar que havia parlat amb Obiang, que estava molt enfadat de tanta crítica, i que ho havia entès: si callaven i aturaven les crítiques en contra seu, es comprometia a iniciar una apertura democràtica que facilitaria l’entrada de deu o quinze opositors al parlament de Guinea. Els assistents s’ho van creure, li van prendre la paraula, van aturar l’allau de crítiques, i cada partit va donar suport a una formació homòloga de l’oposició guineana. Fins i tot alguns polítics d’aquí van viatjar a la Guinea per col·laborar en la campanya electoral. La premsa estrangera però, com d’habitud, no va obtenir visat per entrar al país.

El dia de les eleccions les irregularitats, la intimidació als votants, de vegades amb presència de militars armats, i el frau, van ser, com sempre, la norma. El PDGE, el partit d’Obiang va obtenir el 99% dels vots. I al parlament només hi va accedir un opositor, perquè no fos dit que no n’hi havia, d’oposició. Totes les promeses que el dictador va fer als polítics espanyols i catalans per boca del seu amic Miguel Angel, van resultar ser un cop més, una farsa monumental. Moratinos mai no va donar cap mena d’explicació als polítics que havia reunit en secret per transmetre’ls les promeses del sàtrapa guineà.

Moratinos i Fraga, missió d’estat ultramarina

Un any després, el Ministre realitzava un espectacular i publicitat viatge a Guinea, acompanyat d’un Manuel Fraga gairebé difunt i un munt d’empresaris per celebrar, com sempre, que Guinea avançava a poc a poc cap a la democràcia, i fer negocis, que ja començava a ser lo seu. Fraga hi anava per què l’any 1968 va ser el representant de Franco a Guinea el dia de la concessió de la Independència. Simbòlica jugada. L’explotació econòmica del poble guineà, del colonialisme a la democràcia, era la de sempre, una i única, “grande y libre”, i es treia la màscara en un viatge fraternal. Les empreses que els acompanyaven eren d’energia i construcció com Repsol, Unión Fenosa, Isolux Corsán o Teyco, de la família Sumarroca, implicada fins el moll de l’os en la corrupció convergent i d’una altra família, la Pujol Ferrusola, la cosa nostra. O la crosta nostra. De l’àmbit sanitari hi anava Agem, que actualment s’associa amb les activitats lobbístiques d’un altre socialista, José Bono, de qui ja parlarem, àmpliament, més endavant.

Aquella pantomima hispanotropical es va cloure amb un acte solemne, on Moratinos i Fraga, van rebre la “Gran Cruz de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial” de mans del dictador que, a la seva peculiar manera, va voler tenir un detall humà amb el vell franquista dedicant-li, molt suau, aquestes paraules: “Li agraeixo enormement que hagi vingut, perquè puc veure que vostè està a les últimes”.

Un altre fet destacat en favor d’Obiang del període de govern Moratinos-Zapatero va ser la condonació del deute de Guinea. Quan aquí estàvem en plena crisi i Guinea era un dels països del món que més creixien, teòricament, i tota la riquesa era pels seus dirigents que tenien grans fortunes en paradisos fiscals o s’ho gastaven en cotxes de luxe, mansions, iots, i “putes, drogues i alcohol”, com va dir a la justícia el majordom de Teodorín. A més, cal precisar que condonar el deute de Guinea, era perdonar el deute del clan Obiang perquè aquests diners mai no arriben al poble guineà, que segueix malvivint sense llum elèctrica, ni hospitals, ni clavegueram. ¿Quin motiu podia tenir el govern Zapatero per prendre aquesta decisió a favor de la màfia que governa Guinea?

També cal subratllar com a favor incomprensible del govern Moratinos-Zapatero l’indult governamental a dos sicaris d’Obiang, jutjats i condemnats per la justícia espanyola a més de deu anys de presó per atemptar contra un opositor a Madrid . L’opositor és Germán Pedro Tomo, un testimoni clau en el processament francès contra Teodorín, perquè denuncia la trama d’extorsió i cobrament de comissions il·legals del fill del dictador. Els dos sicaris van intentar assassinar Pedro Tomo l’any 2005, a Madrid, però el confongueren pel seu germà, que quedà malparat. La justícia espanyola els va condemnar i el govern Moratinos-Zapatero els va indultar. La darrera notícia sobre l’afer és que el Ministre de l’Interior Fernández Díaz l’estiu passat va decidir retirar-li a Pedro Tomo l’escorta de seguretat que tenia. La Fiscalia francesa va expressar la seva preocupació perquè la decisió arribava just quan es reactivava a París el judici a Teodorín, que, finalment, ha quedat ajornat pel juny vinent, procés en el qual el testimoni de Pedro Tomo és vital.

Tots els indicis demostren l’immens poder, diguem-ne, de seducció, que té Teodoro Obiang en les més altes esferes de l’estat espanyol. És com si tingués patent de cors. I els corsaris mai obliden aquells que els han estat útils. Moratinos, Bono i, segurament, el mateix Zapatero, seran recompensats pel rei negre quan es retirin de la política. A més, els sortirà molt més a compte. A ells, i als seus amics. Continuarà.

