L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) recorrerà la sentència “política” que anul·la l’adhesió de Reus a l’entitat sobiranista, segons ha pogut saber l’ACN. En concret es presentarà un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’escrit del jutge del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Guillermo Peral Fontova, que dóna la raó a l’entitat Societat Civil Catalana i als quatre regidors de C’s a l’Ajuntament de Reus contra l’acord de ple on s’aprovava l’adhesió. Els serveis jurídics de l’AMI han considerat que es tracta d’una sentència “absolutament política, sense cap raonament jurídic”.

Des de l’AMI no s’entén que un jutge d’un Contenciós Administratiu sentenciï que la defensa de la independència de Catalunya és “inconstitucional” ni que qüestioni la legalitat de l’entitat “sense tenir-ne cap competència”.L’entitat apunta que el jutge Peral Fontova ha sentenciat en altres contenciosos presentats per l’Advocacia de l’Estat espanyol contra el pagament de quotes de l’AMI (els casos del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de la Sènia i la Nou de Gaià) “en contra del criteri” de 13 jutges diferents d’altres Contenciosos Administratius de Barcelona i Girona. Com al cas de Reus, l’AMI ha presentat recurs al TSJC en contra d’aquestes tres sentències.

L’AMI confia que el TSJC atendrà l’argumentació jurídica contra la demanda i contra la sentència, com, segons indica, ha fet en altres denúncies contra ens locals relacionades amb el sobiranisme municipalista. Segons dades de l’entitat, fins ara el TSJC ha dictat 22 sentències fermes contra les denúncies presentades per la Delegació del Govern en el període que l’encapçalava María de los Llanos de Luna Tobarra.Des de l’entitat independentista es recorda que aquesta associació està legalment constituïda i inclosa al registre d’entitats i s’opina que “no és casualitat” que la sentència sobre l’Ajuntament Reus hagi coincidit en el temps amb “altres casos semblants” contra entitats sobiranistes com l’ANC i Òmnium Cultural amb “l’únic objectiu de posar pals a la rodes” a la defensa de la independència de Catalunya i la celebració del referèndum d’autodeterminació.

