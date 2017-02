Cada mes al Palo Alto Market hi ha diverses propostes de menjar i beure en forma de ‘food trucks’. Però aquest cap de setmana el festival posa el focus en la gastronomia convidant a una desena de xefs de renom i oferint una àmplia oferta de tallers i classes magistrals. Hi haurà menges molt variades, que van des de la cuina peruana a la de quilòmetre zero passant pel menjar orgànic i formatges artesans. Però entre tots els participants hi destaca Marc Gascons, xef guardonat amb una Estrella Michelin que ofereix una relectura de la cuina tradicional catalana.

A més la banda sonora serà tan gustosa com la seva oferta gastronòmica. Hi haurà l’actuació d’Aupa Quartet, Khaoula Bouchkhi ens farà ballar amb la seva exquisida posada en escena i la peruana Saphie Wells, acompanyada pel teclista Adri González i el vocalista Àlex Delgado, ens delectarà amb les seves melodies vellutades. L’oferta d’expositors també s’adequarà a l’ocasió i hi haurà les sabates dissenyades i fetes a mà de Eight & October, la col·lecció de bosses de mà masculines de Never on Sunday, la cosmètica natural d’alta qualitat de Mamita Botanical Skin o els dissenys minimalistes i atemporals de Lupe Giraldo.

