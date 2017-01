L’Alguer és una de les ciutats que aspiren a convertir-se en capital italiana de la Cultura de l’any vinent. La ciutat, punt d’interès cultural i artístic, coneixerà el veredicte el 31 de gener. ‘És un orgull per a tota la ciutat situar-se entre les ciutats que opten a ser capital de la cultura italiana. Es un fet que enriqueix l’històric lligam entre llengua i història, i que fa de l’Alguer una realitat única i autèntica’, explica Gabriella Esposito, assessora del municipi de l’Alguer.

La ciutat s’ha presentat al guardó amb un projecte que vol posar en valor el patrimoni turístic i cultural respectant el territori i els valors de l’Alguer, que són resultat de la seva història, llengua i de l’estructura econòmica i social. Algunes de les ciutats finalistes són Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo i Trento, i la guanyadora rebrà un milió d’euros.

