L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha reclamat a l’Arquebisbat de Barcelona la destitució de Custodio Ballester, rector de la parròquia de la Immaculada Concepció, per acollir el passat 5 de novembre un homenatge a la División Azul al que hi van assistir un centenar de persones. El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Hospitalet, Francesc Belver, ha confirmat que després que el ple municipal aprovés a finals de novembre una moció condemnant els fets i reclamant el trasllat del capellà amb el vot favorable de tots els grups menys el PP, el govern municipal va fer arribar aquesta moció a l’Arquebisbat de Barcelona sense que a dia d’avui hagi obtingut resposta.

Custodio Ballester, conegut capellà antiavortista, és el mateix que ha convidat a la germandat d’Antics Caballers Legionaris de Barcelona a participar en la desfilada de Setmana Santa a l’Hospitalet els últims tres anys tot i la oposició del govern municipal. Belver ha lamentat que a la ciutat “ja estan acostumats” a les sortides de to del mossèn i que tant els veïns del barri com el mateix ajuntament “n’estan farts”. “No podem permetre que aquestes coses passin a la nostra ciutat”, ha reblat Belver.

