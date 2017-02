El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha considerat que la nova proposta d’Airbnb és una ‘presa de pèl’, i ha reclamat a la plataforma que retiri tot els pisos que no tinguin número d’inscripció, per tant, tots els habitatges que no compleixin amb la llei. ‘Una vegada més Airbnb s’equivoca, a Barcelona la legalitat és clara i no es pot publicitar cap pis turístic sense el seu número d’inscripció. Aquesta és l’únic acord possible’, ha advertit Colom, que alhora ha avisat que el procés de sanció a la plataforma continuarà amb els increments corresponents per reincidència. L’Ajuntament va sancionar l’empresa amb 30.000 euros, multa que va ser recorreguda, i va obrir un segon expedient que pot arribar als 600.000. Airbnb planteja ara limitar a un els anuncis per amfitrió no professional al districte de Ciutat Vella.

