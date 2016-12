La presidenta de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal, també regidora de l’equip d’Ada Colau a l’Ajuntament, ha assegurat que el consistori no està d’acord amb el nomenament de l’exconseller Felip Puig com a president de l’empresa privada TRAM, que gestiona el Trambaix i el Trambesòs.

TMB forma part del consell d’administació de l’empresa, que en un 95% és privada i Vidal explica que TMB va votar en contra el nomenament de Puig en els consells d’administració. Però TMB només té un 2,5% de les accions de l’empresa i Felip Puig, tot i el vot en contra de TMB, va ser nomenat president de l’empresa que gestionarà el Tram. El convergent Felip Puig fou nomenat president aquest dimarts.

Mercedes Vidal ha expressat la seva opinió a través de la xarxa social Twitter, en un diàleg establert amb la CUP

@cupnacional @TRAM_Barcelona No estem d'acord amb el nomenament de Felip Puig i de fet @TMB_Barcelona hi ha votat en contra al consell d'adm

L’empresa TRAM

Globalvia, Alstom, FCC o Moventia són els grans accionistes de l’empresa que ha nomenant Felip Puig. Ara l’ex-conseller convergent s’haurà de posar d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona. Tots dos comparteixen l’objectiu de tirar endavant la unió del TRAM per la Diagonal de Barcelona. El consistori va fitxar, amb aquest objectiu, al també convergent Pere Macias, ex conseller i diputat a Madrid.

