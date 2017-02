El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat reconèixer amb la Medalla d’Or de la Ciutat a títol pòstum Muriel Casals i Couturier, per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en defensa de la democràcia, la llibertat i Catalunya des del respecte i la permanent voluntat de diàleg. Ací teniu el vídeo de l’acte, que ha tingut lloc aquesta tarda a l’ajuntament.

