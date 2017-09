La Taula de Salut Mental impulsada per l’Ajuntament de Barcelona ha acordat aquest dijous donar recursos i formació a metges i professors per abordar possibles conseqüències psicològiques dels atemptats del 17 d’agost, tant de pacients com d’estudiants, respectivament. La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha apuntat que els centres d’atenció primària i les escoles poden ser una ‘bona porta d’entrada’ per aquelles persones que no han tingut una relació directa amb els atacs terroristes però que poden sentir angoixa, por, no dormir bé o menjar menys.

‘Els professionals han d’estar capacitats si s’encén algun senyal d’alarma’, ha apuntat Tarafa. Ortiz ha explicat que el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ja treballen en recursos pedagògics que els mestres puguin utilitzar en les seves classes. La Taula farà un seguiment com a mínim durant un any, amb reunions cada dos o tres mesos.

