La tinenta de batllia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha revelat que entre els casos que està ara mateix investiga l’ajuntament hi ha el d’una persona que mentre era alt directiu d’Airbnb va rellogar un pis turístic il·legal a Ciutat Vella. Ës a dir, va llogar un habitatge i després el va publicitar per a ús turístic a través de la mateixa plataforma on treballava.

‘Això ens sembla absolutament inacceptable i injustificable’, ha constatat Sanz, que ha reclamat explicacions a la plataforma per aquesta ‘estafa absoluta a la ciutat’. Al seu parer, Airbnb està donant ‘cobertura’ a xarxes de lloguer de pisos turístics il·legals. En paral·lel, el govern formalitzarà aquesta setmana la multa de 600.000 euros que ja va anunciar contra Airbnb, i ha avisat que en tramitarà una altra si no rectifica.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]