Barcelona ha lliurat aquesta tarda la Medalla d’Or de la ciutat a Muriel Casals a títol pòstum. A l’acte, celebrat al Saló de Cent, hi ha intervingut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la batllessa de Barcelona, Ada Colau, i la filla de Muriel Casals, Laia Gasch. En el seu discurs, Gasch ha destacat l’amor que va deixar Casals: ‘Demà celebrarem l’amor que ens ha deixat, l’amor de tota la seva feina, de la seva amistat i la seva tendresa. I és que ens ha deixat molt d’amor!’.

Sobre l’amor, Gasch ha recordat el mantra de la seva mare: ‘”Estimeu-nos”, ens repetia, era el seu mantra dels últims temps. És el més important, estimar-se!’. Ha volgut recordar l’estima que Casals tenia a Barcelona, la seva ciutat d’acollida. També l’amor que sentia per Avinyó, la ciutat on va néixer, i per Sabadell.

Gasch ha volgut agrair el lliurament de la medalla a títol pòstum: ‘Li hauria fet molta il·lusió, i també una mica de vergonya’, ha reconegut. I ha recordat que, avui fa un any, passava l’últim dia al costat de la seva mare: ‘El recordo un dia trist, ple de pena però també d’amor’, ha explicat.

Per últim, ha anunciat que la família donarà la indemnització de l’accident al premi de comunicació d’Òmnium Cultural: ‘Així, un fet trist impulsarà cada any una nova il·lusió’, ha dit.

