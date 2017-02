El Govern ha acordat declarar la Federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya com a Entitat d’Interès Cultural. Amb seu social a Sant Feliu de Llobregat, l’Agrupació és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1984 a partir de la unió de 27 colles geganteres. En l’actualitat, l’entitat té 400 colles federades amb un total aproximat de 12.000 persones associades. És una de les 32 federacions nacionals integrants del Consell de l‘Associacionisme Cultural, màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura en matèria de cultura popular i associacionisme cultural. Va rebre el Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya l’any 2000.

L’ACGC publica, des de l’any 1986, la revista trimestral Gegants, única en el món especialitzada sobre aquest tema, i organitza els certàmens anuals següents: la Ciutat Gegantera de Catalunya, la Fira del Món Geganter, la Trobada Nacional de Capgrossos, el Congrés País Geganter. A més, conserva el seu arxiu administratiu, amb informació sobre les entitats geganteres, i històric, que conté valuosos fons documentals sobre imatgeria

