Des del 27S2015 ençà hem tingut encara més peticions d’informació a la Brussel·les política sobre el procés català: des de 2012 hi han hagut 6 eleccions a Catalunya (2 catalanes, 2 espanyoles, municipals i europees), amb participacions molt elevades. La victòria electoral ha estat per als partits independentistes i pro-referèndum, al mateix temps que els dos grans partits espanyols han assolit mínims històrics a Catalunya.

També en el decurs d’aquests cinc anys a Catalunya s’han produït les manifestacions consecutives més importants a Europa des de la Segona Guerra Mundial: el seu caràcter pacífic i festiu, interclassista i intergeneracional, sense caure en cap tipus de violència malgrat les constants provocacions de l’estat espanyol, és motiu de gran interès polític i sociològic a la Brussel·les diplomàtica: cal tenir present, per exemple, que el míting final de Hillary Clinton amb Barack Obama va aplegar tot just 10.000 persones i que Angela Merkel no preveu superar aquesta xifra en cap dels seus actes al proper setembre. Les mobilitzacions a Catalunya convocades per l’ANC i Òmnium, Onze de setembre a banda, han tingut molta més participació: el passat 13N2016 60.000 persones a Montjuïc o a la setmana vinent per acompanyar el president Mas a declarar el proper dia 6F2017 ja supera avui els 15.000 inscrits.

Per tot plegat jo havia suggerit al president Mas en el passat que considerés la possibilitat de fer un acte públic a la sala més gran del Parlament, una sala que el 14 d’octubre de 2014 ja vam omplir amb la presència de Muriel Casals, Carme Forcadell i Josep Ma Vidal d’Abadal per parlar sobre la consulta del 9N. Ha estat, finalment, el president Puigdemont qui ha acceptat el repte de venir al PE, potser també per què des del 27S2015 hi ha una majoria absoluta independentista al Parlament de Catalunya, una majoria que no hi era en temps del president Mas: només hi havia una majoria pro-consulta.

Hi ha un altre element, molt important i al qual és molt sensible la Brussel·les política i els països d’una més gran tradició democràtica: el rècord de participació electoral assolit a Catalunya el 27S2105. Un 77% de participació, més de 4 milions de vots tot i la manipulació electoral del frau en el vot exterior, que hauria pogut ampliar en escons la majoria independentista. També hi impacta molt que el 75% dels catalans fins ara, a totes les enquestes, demanin un referèndum per desencallar el tema català: hi ha molts catalans pel No a la independència que també volen votar.

Tot plegat no és un suflé ni una “algarabía” sinó més aviat una nació en moviment. En aquest sentit, cada cop que sento a dir a algú que “el 27S2015 va ser un fracàs” (ignorant tota la guerra bruta de l’estat espanyol en aquella campanya) penso que va ser un gran èxit. Tenint present que el 89% dels votants ho van fer per opcions clares del Sí (48%) i del No (39%) i que només un 11% va votar en clau autonòmica (CSQP, UDC, PACMA), penso cada dia més que el 27S2015 va ser un gran salt endavant: ens va donar la millor aproximació al que molt possiblement no veurem mai, un referèndum pactat amb l’Estat espanyol.

Així, el dia 23.12.2016 al vespre vam reservar la sala més gran del PE per mitjà del grup liberal, tot just abans de les vacances de Nadal. El dia 13.01.2017, un cop vam rebre confirmació definitiva que Puigdemont, Junqueras i Romeva podien venir finalment al Parlament Europeu, comencem a enviar emails personalitzats, a fer trucades i a fer el porta a porta amb altres eurodiputats. L’objectiu no eren comissaris ni ambaixadors, que mai no assisteixen com a públic en els molts actes que cada dia s’organitzen al PE, sinó eurodiputats, assistents parlamentaris, thinks tanks, personal expert d’ambaixades, politòlegs i periodistes globals.

El dilluns 16.01.2017, el dia abans de l’elecció del nou president del Parlament Europeu, vaig visitar al parlament d’Estrasburg el gabinet de Martin Schulz i vam blindar la sala de la conferència, així com el permís especial per a poder entrar més de 100 persones a l’acte, el servei d’atenció protocol·lària a les autoritats visitants i el servei de seguretat: tot per escrit. Martin Schulz no només va ser el primer president en donar suport públic l’any 2012 a l’ús del català al Parlament Europeu, també en el seu nou periple a la política alemanya pot ser un suport clau per a les demandes de Catalunya.

El dimarts 17.01.2017 és escollit en 4a votació, a les 9 de la nit, Antonio Tajani com a nou president del PE. El nostre temor de dilluns no era pas infundat, atès que el PP espanyol hi ha tingut sempre molta ascendència. Veient el comportament de González Pons abans de la conferència, aquesta gestió del dilluns amb el gabinet de Schulz es va mostrar, en darrer terme, decisiva.

El dimecres 18.01.2017 al vespre vam detectar una convocatòria del Secretariat de la comissió parlamentària LIBE (llibertats) per al dia 24.01.2017 a la mateixa sala i hora que el nostre acte. Aquesta convocatòria no és normal en una sala tan gran (350 cadires), ja que normalment el secretariat d’una comissió (al voltant d’una cinquantena de persones) es reuneix en sales de molt menor aforament. Si no ho hagués detectat l’Oriol Cases, de facto ens hauríem trobat la sala plena i no l’hauríem pogut preparar a temps per a l’acte, amb tot de gent esperant al passadís.

El dijous 19.01.2017, per mitjà també del grup liberal, vam aconseguir la rectificació de la sala de la reunió abans esmentada del Secretariat esmentat. Aquest dia ja teníem moltes confirmacions i, per tant, ja sabíem que l’acte seria un èxit pel que són els estàndards habituals del PE. Teníem molts assistents catalans confirmats, però els catalans a Brussel·les són els que són i ells sols no omplen les cadires amb tanta gent dreta a la sala tal com va succeir.

El dilluns 23.01.2017 es va fer pública la carta del diputat del PP Esteban González Pons demanant el boicot al nostre acte: no n’hi havia prou amb la pressió oral que ja sabíem que feien, van haver de recórrer als missatges escrits, atès que els del PP ja sabien que ompliríem la sala.

El dimarts 24.01.2017 l’acte va tenir un gran impacte a Catalunya i a les xarxes socials, fins al punt que el meu assistent Umberto Gambini va ser Trending Topic a Bèlgica amb les seves fotos de la sala del PE plena a vessar. Aquest impacte a nivell europeu encara hauria pogut ser més gran si els dispositius del PE haguessin permès a totes les cadenes de TV que volien oferir-lo en directe els mitjans tècnics per a fer-ho, a diferència del que va passar amb l’acte de la Marca Espanya de 2013 (un altre acte al PE, per cert, en el qual només hi van assistir espanyols i en el qual Martin Schulz va anul·lar a última hora la seva assistència). Així, la retransmissió només la va poder fer el canal català 324.

El dimarts 24.01.2017 vam omplir com mai la sala més gran del PE, amb més de 30 eurodiputats dels 6 grups parlamentaris principals del PE i de 14 països , tots ells pro-europeus, i no hi va venir cap eurodiputat del grup del FN, com insinuava el PP el dia abans. Aquesta és una xifra insòlita en un acte al PE. Llargues cues es van produir a les dues entrades a l’edifici del Parlament. Va ser de gran eficàcia el treball fet conjuntament amb els equips d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, així com també amb Josep Rius i Pere Martí, col·laboradors del president Puigdemont.

Un dels moments més emocionants per a mi va ser la foto amb Maria Badia, Oriol Junqueras i Raül Romeva: tots quatre vam donar suport a Junts pel Sí el 27S2015 i tots quatre havíem estat caps de llista de PSC, ERC, ICV i CiU a les eleccions europees de 2009 respectivament. També va ser molt emocionant per a mi poder fer un discurs d’un minut de benvinguda, introduint els 3 ponents i donant la paraula al conseller Romeva, amb qui vam compartir molta feina i moltes hores entre 2009 i 2014. Finalment, aquell dia era de justícia fer un reconeixement als autèntics herois de l’acte, els nostres assistents parlamentaris! Una bona crònica interessant i molt detallada de l’acte la va fer el meu assistent Aleix Sarri.

El dimecres 25.01.2017 Ciutadans va punxar en el seu acte contra la independència al PE. Em vaig trobar un dels organitzadors de Cs a l’ascensor després del seu acte amb cara compungida: sembla que feia molt de temps que treballaven organitzant-lo. Nosaltres l’hem organitzat només amb 15 dies però el mèrit és de tots els catalans, que fan de la causa de la llibertat de Catalunya una de les que més interès desperten a la UE. No és gens fàcil arribar més enllà del teu públic al PE, on cada dia hi ha molts actes diferents i el PP i Cs ja ho han comprovat vàries vegades.

Aquest acte al PE l’hem organitzat sense deixar la nostra feina parlamentària del dia a dia: reunions, viatges, votacions… En el meu cas, el mateix dia de l’acte (24.01.2017) a la comissió de comerç internacional es votava l’acord comercial amb el Canadà i el dia següent (25.01.2017) es votava a la comissió d’economia l’informe de la unió bancària, del qual jo n’era el ponent del meu grup. Les reunions per tancar l’acord van ser molt intenses la setmana anterior a Estrasburg, en plena campanya de difusió de l’acte al PE.

L’impacte de la conferència de Brussel.les a Catalunya ha estat molt gran i al PE encara ens en parlen al passadís, sobretot arran de les cròniques que en van fer Politico Europe i altres diaris de la capital comunitària. Si l’acte no hagués estat un èxit evident, en el context de l’aprovació del pressupost de la Generalitat entre JxSí i les CUP del passat dissabte i que obre la via ràpida al referèndum, potser no hauria hagut de venir a Brussel.les el dilluns 30.01.2017 Jorge Moragas: venia a fer un control de danys?

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]