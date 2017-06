L’abstenció dels regidors socialistes a Badalona i L’Hospitalet va fer fracassar ahir l’ofensiva que el PP i Ciutadans havien llençat en els consistoris metropolitans contra el referèndum. A L’Hospitalet l’abstenció dels socialistes va deixar la moció del PP en empat i per tant no es va aprovar i a Badalona l’abstenció dels socialistes va permetre que la moció fos derrotada. Xavier Albiol immediatament ha acusat els socialistes de permetre ‘el referèndum separatista’.

La moció presentada pel Partit Popular en els dos municipis demanava el ‘rebuig al referèndum antidemocràtic’. Des del PSC s’ha dit que no volien pas col·laborar-hi institucionalment, però que no tenia sentit la proposta del PP perquè el referèndum encara no s’havia convocat.

A L’Hospitalet

Al ple de l’Hospitalet de Llobregat la moció ha acabat en un empat a set. Contra el referèndum, hi han votat el PP i Ciutadans. A favor, el PDECat, ERC, ICV i la CUP. El PSC i els dos regidors no adscrits s’han abstingut i, d’aquesta manera, la moció no ha reexit.

Malgrat que durant la seva intervenció el portaveu socialista i primer tinent d’alcalde, Francesc Belver, ha deixat clar que el govern municipal “no participarà en un referèndum il·legal”, finalment els 11 regidors del grup s’han abstingut adduint que la proposta del Govern fins ara no és més que “una declaració d’intencions” i que això fa molt difícil que un ajuntament es pugui posicionar.

Belver, quan tant el PPC com C’s, l’han acusat d’impedir l’aprovació de la moció ‘després d’un gran discurs i una votació incongruent’, ha assenyalat que si s’han abstingut no és perquè ‘els doni igual’ sinó per demostrar que el referèndum, en les actuals condicions, ‘no va enlloc’.

El portaveu de C’s, Miguel García Valle, ha acusat el PSC de ‘ser una olla de grills’ per defensar dins el mateix partit posicions contràries respecte el referèndum amb alcaldes que s’han declarat a favor de la seva declaració i d’haver ‘perdut el nord’ per situacions com les viscudes en el ple d’aquest dimarts on, tot i defensar el fons de la moció, finalment n’han evitat la seva aprovació. En resposta al regidor taronja, Belver ha destacat que C’s ‘no pot donar lliçons de cap tipus al PSC.

A Badalona

A Badalona la moció presentada també pel PP i Ciutadans ha estat rebutjada amb els vots en contra de Guanyem Badalona, ERC, ICV-EUiA, PDECat i Unió i amb l’abstenció dels quatre regidors del PSC. Només han votat a favor PP i Ciutadans.

El ple ha aprovat, però, una moció del PSC amb el suport del PP que condiciona la col·laboració del consistori al referèndum de l’1-O a l’informe que, en el seu dia, pugui elaborar el secretari municipal. ERC i Guanyem Badalona en Comú han rebutjat la proposta, mentre que ICV-EUiA i Cs s’hi ha abstingut. Els dos regidors del grup municipal de CiU han votat per separat: mentre el representant del PDeCAT també l’ha rebutjada, l’antic representant d’Unió s’hi ha abstingut. El text presentat pels socialistes demana també que, arribats al cas, es protegeixi els funcionaris ‘perquè no hagin de col·laborar amb cap iniciativa que no tingui cobertura legal’. El portaveu del PP, Juan Fernández, ha lamentat que el PSC ‘divideixi’ l’unionisme i, malgrat tot, li ha donat suport per ‘amor i la lleialtat’ a Espanya.

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha tancat el debat reiterant el compromís de l’Ajuntament amb la democràcia: ‘Representem a tothom, tant als que desitgen la independència com dels que no i, per tant, el més important és que es pugui produir l’expressió de tothom en un ambient de profunda democràcia’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]