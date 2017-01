El govern xinès ha endurit les mesures de seguretat a la frontera del Tibet davant de la ‘creixent incidència d’activitats separatistes i terroristes’, ha informat el diari estatal ‘Global Times’.

La nova regulació aprovada afectarà ports terrestres i zones comercials a la frontera, segons ha explicat el mitjà estatal. L’objectiu és que les autoritats locals assumeixin més responsabilitat en el control fronterer i cerquin la col·laboració ciutadana.

‘La regulació fronterera actualitzada ofereix una base legal per combatre les potencials activitats terroristes en el futur plantejada per la creixent obertura del Tibet’, ha explicat Wang Chunhuan, sots-director de l’Institut Teorètic del Marxisme de l’Acadèmia de Ciències Socials del Tibet (TASS), que ha participat en la redacció de les normes.

Tibet, que la Xina va ocupar el 1950, comparteix frontera amb Birmània, Índia, Bhutan i Nepal.

