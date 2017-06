La comunicació política s’enfronta al mateix problema que els xicots abillats amb armilles d’ONGs: tothom sospita que darrere els somriures s’hi oculta un interès fosc i pecuniari. Per evitar-ho, el principal objectiu dels materials de propaganda és no semblar materials de propaganda, i el somni humit de tot assessor és crear un producte que es camufli dins d’una forma de comunicació més ben vista, com ara un documental, una pel·lícula o un curtmetratge (és l’anunci d’Estrella Damm un anunci?). Després de l’experiència d’Alcaldessa o El Run Run, la gent de Barcelona en Comú segueixen apostant per aquestes estratègies de màrqueting i ara innoven presentant un format menys habitual: una websèrie.

Dos anys després ofereix 3 capítols d’uns 8 minuts disponibles a YouTube i els seus creadors la descriuen com “una mirada reflexiva, amb alguns dels protagonistes del canvi a la ciutat, sobre els reptes, els límits i els aprenentatges de dos anys intensos a la institució.” Ni les càpsules de ficció vergonyants que trobàvem a L’endemà, ni l’humor autoparòdic però eficaç del vídeo de La CUP pel 27S: la producció dels comuns opta per explicar la seva història en clau de documental de proximitat.

