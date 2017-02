El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat aquest matí una vinyeta humorística per fer costat els encausats pel 9-N. Al dibuix s’hi veu un jutge cobert de paperetes de votació que li tira per sobre una urna. En un costat s’hi pot llegir ‘Llei (de la gravetat)’. El president l’acompanya de les etiquetes #9NSomTots i #LoveDemocracy.



Avui comença la tercera jornada del judici. Després de la declaració de testimonis tècnics, s’espera que aquesta jornada tingui un vessant més política amb la compareixença d’Homs, Trias, De Gispert i Rigol.

