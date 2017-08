La venda de llibres de text de segona mà es triplicarà durant el mes de setembre respecte a l’activitat habitual, segons un estudi realitzat per la plataforma de compravenda Vibbo, que sosté que la reutilització és cada vegada una opció més freqüent.

Aquesta activitat mou 1,7 milions d’euros a l’any i més de 580.000 euros els mesos d’estiu i, segons dades d’anys anteriors, el 7 de setembre és el dia en què més llibres de text es venen en tot l’any.

El preu mitjà d’un llibre de segon mà per a Primària i ESO és entre 8 i 13 euros més barat per exemplar, ha assegurat Vibbo, que ha creat una guia de bones pràctiques per a la correcta utilització dels llibres de text perquè puguin tenir una segona vida.

