El secretari general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que el sindicat manté l’aposta pel Pacte nacional pel referèndum acordat. Ho ha dit després de les declaracions del vice-president del govern, Oriol Junqueras, que va assegurar que si l’estat espanyol impedia el referèndum es declararia la independència de Catalunya de forma unilateral, és a dir, que s’apostaria per la via de la DUI tal com recull el programa electoral del JxSí.

Ros ha dit que quan el sindicat hagi de canvia de posició si no tira endavant el referèndum ‘ja ho decidirem’ i es farà ‘en funció del moment perquè no tenim una bola màgica’. En aquest sentit, el sindicalista ha defugit ser ‘carn de titular’ sobre aquesta qüestió i ha remarcat que els problemes amb les empreses i les patronals no vénen marcats per la situació política.

Camil Ros ha destacat que veuen ‘amb distància, com la majoria de la ciutadania’ les informacions sobre la possibilitat que hi hagi o no un referèndum pactat amb l’estat sobre la independència de Catalunya. En aquest sentit, considera que hi ha una ‘sobreinformació’ i que de petites declaracions se’n fan ‘grans debats’, com el cas del que va dir ahir dimarts el vice-president Junqueras sobre la DUI.

Ros ha assegurat que tot plegat ‘no desestabilitza’ la situació del mercat laboral i ha recordat que els problemes amb les empreses i les patronals no venen per la situació política. En aquest sentit, ha afegit que Catalunya i l’estat han retornat als mateixos nivells d’ingressos que al 2007 i per contra no s’està repartint la riquesa d’una forma equitativa.

El secretari general de la UGT ha remarcat que són un sindicat plural i que el seu paper en el marc del procés català és garantir la ‘cohesió social’. Camil Ros ha fet aquestes declaracions a Lleida on ha assistit a una assemblea de delegats per preparar el Primer de Maig.

