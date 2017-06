La UE ha sancionat avui amb una multa rècord les pràctiques monopolístiques del motor de cercar en línia Google. La Comissió Europea ha decretat que la companyia estatunidenca ha de pagar 2.424 milions d’euros per haver ‘abús de posició dominant’ en el mercat de les cerques per internet.

En concret, la CE va referència al servei de comparatives de preu, però suposa un toc d’alerta contra la manera de funcionar del cercador, que segons Brussel·les, afavoreix els seus serveis sense que els usuaris en siguin conscients.

La Comissió ha investigat les pràctiques de Google durant set anys. En un principi es va actuar amb la intenció d’acordar un codi de pràctiques amb la companyia, però finalment els serveis de competència de la UE van decidir canviar d’estratègia. Fa dos anys, la comissaria de competència, Margrethe Vestager, va obrir un expedient sancionador per la presumpta discriminació que aplica Google quan els usuaris fan servir el cercador per trobar productes i comparar preus.

.@Google gave illegal advantage to own comparison shopping service by abusing its search dominance: It must stop & pay fine of €2,4 bn.

— Margrethe Vestager (@vestager) June 27, 2017