La Unió Europea i les empreses de telefonia mòbil han acordat avui els preus màxims que es podran cobrar entre ells els operadors en el mercat majorista del ‘roaming’. El pacte era el darrer escull per fer possible l’eliminació dels sobrecostos pels consumidors, que a partir del 15 de juny podran viatjar per la Unió Europea sense haver de patir pels recàrrecs de trucar, enviar missatges o navegar per Internet des de l’estranger. Els negociadors han acordat que els operadors es cobrin entre ells un màxim de 3,2 cèntims per minut per les trucades de veu, 1 cèntim per SMS i una reducció progressiva per a la navegació des dels 7,7 euros per GB el 2017 fins als 2,5 euros per GB al 2022.

L’eliminació del ‘roaming’ és una de les promeses estrella de la Comissió Europea. El mes de desembre, Brussel·les va revisar la seva proposta, estipulant que la itinerància havia de ser gratuïta per totes les persones que viatgen regularment per la Unió Europea, i també per estudiants Erasmus, treballadors transfronterers o turistes.

Amb tot, el model permet un sistema perquè les operadores puguin cobrar si detecten ‘abusos’. En qualsevol cas, mai podran cobrar per sobre dels preus estipulats en el mercat de majoristes.

L’acord ara s’ha d’aprovar formalment al Parlament Europeu i al Consell. Els nous preus del mercat majorista seran aplicables a partir del 15 de juny.

