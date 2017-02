El principal informatiu de la televisió portuguesa, Jornal2, va destacar ahir la rebuda que el president Puigdemont va oferir a palau a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Va informar-ne perquè els tres encausats en el judici del 9-N havien estat rebuts al so de l’himne de la revolució portuguesa, ‘Grandola, Vila Morena’. Una cançó que en l’estrofa principal afirma que ‘és el poble qui governa’.

El detall no va passar desapercebut per la televisió portuguesa, que també va destacar el moment en què Joana Ortega es va referir a una conversa amb l’ex-president Mario Soares, mort recentment. Va ser la tercera notícia de l’informatiu.

