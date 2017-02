La cantant algueresa Claudia Crabuzza, flamant guanyadora del premi Tecno del 2016 al millor àlbum italià en llengua minoritzada (el català de l’Alguer), arriba avui al festival Barnasants (Tinta Roja, 20.30), amb un concert amb tota la seva banda (que inclou Julián Saldarriaga, guitarrista de Love Of Lesbian). ‘Com un soldat‘ és el primer disc de Crabuzza en català, produït pel segell Microscopi i enregistrat en tan sols tres dies als estudis de la Casa Murada, a Vilafranca del Penedès.

De naturalesa reivindicativa en gairebé tot allò que fa, Crabuzza parla en aquest disc de les dones lluitadores, dels combats feministes universals i de la maternitat. El disc inclou cançons dedicades a la pintora mexicana Frida Kahlo (‘L’altra Frida’), a la cantant nord-americana d’origen mexicà Lhasa De Sela (‘Lhasa’), a més d’un homenatge a la italiana Bianca d’Aponte, morta molt jove, de la qual n’adapta i tradueix el tema ‘Nina nana mare mia’.

Crabuzza, de veu inconfusible, ha estat vocalista de grups sards reconeguts més enllà de terres sardes, com ara Tazenda i Chichimeca i recentment havia acompanyat també el cantant Claudio Sanna. Us oferim aquest article amb motiu de la publicació del disc i aquesta cançó que dóna nom al disc Com un soldat, enregistrada en directe a VilaWeb, amb Crabuzza i Caterinangela Fadda:



‘Com un soldat’ por vilawebtv

Vegeu també el vídeoclip de ‘L’altra Frida’, recollit per l’Espresso arran del premi Tenco i enregistrat a l’estació de Tempio Pausania:

