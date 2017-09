La Sindicatura Electoral ha nomenat els síndics de demarcació, les persones encarregades de vetllar pel bon funcionament del referèndum i de garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral. El web referendum.cat recull els quinze síndics, entre els quals hi ha cinc presidents, cinc vocals i cinc secretaris per cadascuna de les quatre demarcacions del Principat i per la Vall d’Aran.

La llei del referèndum d’autodeterminació, aprovada dimecres al parlament, fixa que la Sindicatura Electoral, també nomenada dimecres, és l’organisme encarregat de nomenar els síndics de demarcació i en designa el vocal i el secretari.

Aquests són els càrrecs designats.

Sindicatura Electoral de l’Aran

Maria Carme Vilanova Ramon, presidenta

Vicens Bitrià Àguila, vocal

Armand Simon Llanes, secretari

Sindicatura Electoral de Barcelona

Roc Fuentes i Navarro, president

Susana Romero Soriano, vocal

Antoni Fitó i Baucells, secretari

Sindicatura Electoral de Girona

Jordi Casadevall Fusté, president

Josep Maria Llistosella i Vila, vocal

Jordi Díaz Comas, secretari

Sindicatura Electoral de Lleida

Mariona Lladonosa Latorre, presidenta

Alexandre Sàrraga Gómez, vocal

Simeó Miquel Roé, secretari

Sindicatura Electoral de Tarragona

Xavier Faura i Sanmartin, president

Montserrat Aumatell i Arnau, vocal

Marta Cassany i Virgili, secretària

