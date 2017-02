El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha alertat de la situació “perillosa” que reflecteix l’informe del compte general de la Generalitat del 2014 per l’augment del dèficit i la dependència dels recursos provinents dels impostos i l’Estat espanyol. Amat ha entregat l’informe aquest divendres a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i ha confiat que properament es pugui debatre al ple. En declaracions als mitjans, Amat ha explicat que les xifres són “una mica millor” que les del 2013 perquè el pressupost no era prorrogat, tot i això ha destacat que el dèficit “es va disparar” fins arribar al 2,75% del PIB, per sobre del límit marcat. Com a conseqüència d’això el deute de la Generalitat va créixer, tot i que el romanent de tresoreria va millorar i, tot i ser negatiu, va passar dels 4.400 MEUR el 2013 als 2.007 el 2014.

Concretament, el dèficit va ser de 5.046 MEUR, el 2,75% del PIB, per sobre del límit fixat. D’altra banda, el resultats pressupostari consolidat reflecteix uns ingressos de 23.527 MEUR i unes despeses de 27.237 euros, per la qual cosa el dèficit entre el que va ingressar i va gastar va ser de 3.709 MEUR. Amat ha constat que l’informe revela que la Generalitat es va trobar en situacions de finançament “importants” i que, afegit a la impossibilitat de recórrer al finançament dels bancs, van fer que depengués dels ingressos provinents dels impostos i dels que rep part de l’Estat espanyol. Pel que fa a aspectes concrets, el síndic ha detallat que l’informe recull també dades “preocupants” sobre la venda d’immobles per part de la Generalitat ja que es van vendre “per sota del cost”. Ha afirmat que en relació amb les dades general la pèrdua que va suposar és petita però ha destacat que percentualment és important.

