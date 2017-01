En la setmana de la Festa de Sant Antoni us parlarem de tres tombs, de fogueres, de baldanes, del fred que diuen que fa i, com sempre, de tot una mica. Perquè no sabem si serà pel fred o perquè, però hem detectat que aquest cap de setmana passat ha estat un cap de setmana excepcional pel que fa als enregistraments discogràfics del món de la cobla i que moltes formacions s’han tancat a gravar. I us en parlem: del que està fent la cobla Lluïsos per commemorar el seu 140è aniversari; del que estan fent les cobles Marinada i La Bisbal Jove a l’Estudi 44.1 de Vilablareix amb sardanes i obres per a dues cobles; o de l’enregistrament de les mateixes característiques que van fer a Ceret les cobles Mil·lenària i la Principal del Llobregat sota la batuta del nostre director, en Jesús Ventura, i amb el DJ Raph Dumas com a tècnic de so.

Llegir més

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]