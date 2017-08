La sèrie produïda per TV3 Nit i dia, creada per Lluís Arcarazo i Jordi Galceran, ha estat seleccionada per competir als Premis Iris 2017. En la relació de finalistes que ha fet pública avui l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió, Nit i dia és candidata en les categories de millor ficció, en la de millor actor –per Josep Maria Pou– i millor guió –per Lluís Arcarazo, Jordi Galceran, Oriol Paulo i Jordi Vallejo. Com a millor ficció competeix amb El Ministerio del Tiempo, de TVE; El padre de Caín i Sé quién eres, de Telecinco, i Velvet, d’Antena 3 TV.

En la categoria de millor actor, els rivals de Josep Maria Pou són Francesc Garrido, per Sé quién eres; Hugo Silva, per El Ministerio del Tiempo; Nancho Novo, per Amar es para siempre (Antena 3 TV), i Pedro Casablanc per Mar de plástico (Antena 3 TV). Lluís Arcarazo, Jordi Galceran, Oriol Paulo i Jordi Vallejo opten al premi al millor guió al costat dels equips de guionistes de les sèries La que se avecina, de Telecinco, La casa de papel i Allí abajo, d’Antena 3 TV.

Els membres de l’acadèmia votaran els finalistes fins al 22 de setembre. Els guanyadors s’anunciaran durant la cerimònia de lliurament que es farà a finals d’octubre. La segona temporada de Nit i dia ha liderat la seva franja d’emissió els dilluns i ha tancat amb una quota mitjana del 12%.

