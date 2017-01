L’audiència espanyola podria fer pública demà la sentència pel judici contra l’ERO de Radiotelevisió Valenciana. Es tracta de la demanda contra la Generalitat que l’any 2014 va interposar el sindicat CGT, l’únic que no va signar l’expedient d’extinció dels contractes dels vora 1600 treballadors. Mesos abans de la celebració del judici, la resta de sindicats presents en el comitè d’empresa d’RTVV es van anar sumant a la demanda a la vegada que afegien la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a la llista de demandats.

Durant el judici, els sindicats van defensar la nul·litat de l’ERO, mentre que l’advocacia de la Generalitat el va defensar tot al·legant que es tractava de la conseqüència d’una llei aprovada per les Corts Valencianes.

Mentre s’espera la sentència de l’audiència, es descompten els dies per la nova posada en marxa de les emissions. El Consell Rector analitza aquests dies els 17 projectes presentars per a cobrir la plaça de la Direcció General.

