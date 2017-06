BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La Sala Beckett de Barcelona es debat entre el periodisme i l’ètica professional en l’espectacle ‘Un tret al cap’, de Pau Miró i protagonitzat per Emma Vilarasau, en què estableix un “paral·lelisme” entre una intoxicació per consum periodístic i per consum alimentari.

Ho ha explicat el director del muntatge, que s’estrenarà aquest divendres en el Grec Festival i es podrà veure fins al 30 de juliol amb una proposta de reflexió sobre què succeiria si els periodistes deixessin d’esforçar-se per explicar la veritat i els fets.

“És un valor urgent parlar de la veritat en plena era de la postveritat” i d’espectacle de la informació, de periodisme de sicari i d’impunitat, ha observat el director del muntatge, que també suma a escena Imma Colomer i Mar Ulldemolins.

L’acomiadament d’una periodista de 60 anys inicia un “autointerrogatori ètic” dels motius que l’han portat al carrer, i per unes circumstàncies que el director no ha volgut desvetllar es torna a unir a la seva germana, que es dedica a escriure contes.

“POTA ESSENCIAL” DE LA SOCIETAT

El periodisme és una “pota essencial” per a la societat, i en aquesta obra hi ha un diàleg entre la comoditat i la consciència amb un paral·lelisme de la intoxicació física –representada per una dona que treballa en una empresa alimentària– i la intoxicació intel·lectual.

Miró ha definit l’obra com la “més dura” que ha escrit fins ara, i ha assegurat que en ella s’ha despullat a tots els nivells sense vocació d’exhibir-se, sinó de mostrar-se en un camí de depuració.

