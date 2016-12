La reina Isabel II d’Anglaterra es perdrà la tradicional missa de Nadal per primera vegada en gairebé 30 anys perquè té un fort refredat, segons ha informat aquest diumenge un portaveu del Palacio de Buckigham.

Isabel, la persona que més temps porta en el tron de tot el món, i el seu marit, el príncep Felip, estan patint des de fa dies uns forts refredats que han obligat a endarrerir diversos dies el seu viatge a la residència que tenen en Sandringham, a l’est d’Anglaterra.

La reina i el seu marit van viatjar finalment a Sandringham en helicòpter. La reina ha assistit cada any a la tradicional missa nadalenca en la parròquia de Santa María Magdalena des de 1998.

“La reina no assistirà a l’església en Sandrigham aquest matí. La reina continua recuperant-se d’un fort refredat i romandrà a casa perquè li ajudin amb la seva recuperació”, ha assenyalat un portaveu del Palacio de Buckingham. “S’ha Majestat participarà en les celebracions de Nadal de la Família Real durant el dia”, ha afegit.

Després de més de sis dècades en el tron, la reina ha reduït els seus viatges internacionals tot i que encara manté les seves responsabilitats al Regne Unit, si bé té previst reduir el nombre d’organitzacions benèfiques en les que exerceix com presidenta honorífica.

