La majoria de mitjans i de partits espanyols han atacat l’independentisme arran de la manifestació que amb el lema ‘No tinc por’ va recórrer dissabte el passeig de Gràcia de Barcelona, per l’exhibició d’estelades i per haver xiulat Felipe VI i Mariano Rajoy. Un dels que s’hi va afegir fou el president de Ciutadans, Albert Rivera, quan encara era en marxa la manifestació i en directe a Telecinco. A Rivera, la realització del programa li va jugar una mala passada, perquè just quan atacava el ‘partidisme’ i el fet de ‘treure banderes ideològiques’ es veien imatges justament de tot un grup de gent que duia banderes d’Espanya i amb símbols que ha utilitzat Ciutadans moltes vegades com el d’un cor amb els colors de la bandera espanyola i les quatre barres.



Rivera deia això: ‘Hi ha qui intenta utilitzar aquestes manifestacions per uns altres objectius, i a Catalunya ja sabem que hi ha una part de la gent que per més que hi hagi els morts damunt la taula i que hi hagi hagut un atac terrorista els és igual, ho aprofiten per fer política, per a treure banderes ideològiques i símbols de partit. Crec que ha estat un error, perquè allò lògic hauria estat no mostrar la teva ideologia política sinó estar tots junts contra el terrorisme’

