El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat la principal solució que proposen els socialistes per a resoldre la ‘crisi catalana’, un full de ruta que anomenen Declaració de Barcelona. La mesura que ha posat sobre la taula és la creació d’una comissió parlamentària per a la modernització i avaluació del model territorial de l’estat autonòmic.

El 2014 el mateix PSOE i el PSC ja van proposar una sub-comissió per a estudiar la reforma territorial de l’estat espanyol. En aquell moment, la proposta era recollida a la Declaració de Granada i la impulsaven Pere Navarro i Alfredo Pérez Rubalcaba. Així mateix, el candidat del PDECat (amb el nom Democràcia i Llibertat) a les eleccions espanyoles, Francesc Homs, va proposar la creació d’una comissió per a debatre la qüestió catalana.

Sánchez ha assegurat que presentarà la seva proposta al president espanyol, Mariano Rajoy, i que la traslladarà a la resta de grups parlamentaris del congrés. ‘La nostra missió és reconstruir la unió entre tots els pobles d’Espanya’, ha comentat. Ha avançat que el PSOE registrarà la petició de creació de la comissió dijous, un dia després que el Parlament de Catalunya hagi aprovat la llei del referèndum i, previsiblement, el govern hagi signat el decret de convocatòria.

‘La solució a la crisi catalana naixerà del diàleg i de la suma de voluntats, mai de la divisió’, ha dit. Sánchez també ha reiterat el seu suport al govern espanyol per a defensar la unitat d’Espanya, però ha remarcat que amb la llei no n’hi ha prou i que és necessari fer política. Ha afegit: ‘No es pot passar per sobre de la constitució espanyola, però tampoc es poden passar per alt els anhels dels ciutadans’.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reiterat l’aposta per l’Espanya federal i ha assegurat que el PSOE combat la ‘falsa disjuntiva’ entre la independència i l’immobilisme amb les seves propostes.

.@socialistes_cat El @PSOE combate la falsa disyuntiva entre independencia o inmovilismo. Mejor autogobierno y financiación. España federal! https://t.co/LxpOQjTKck — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) September 4, 2017

