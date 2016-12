El ‘thriller’ dramàtic ‘La propera pell’, d’Isaki Lacuesta i Isa Campo, parteix com a favorita als IX Premis Gaudí amb catorze nominacions, entre les quals diverses categories principals com millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor protagonista masculí (Àlex Monner) i millor protagonista femenina (Emma Suárez). La segueixen els films ‘100 metros’, de Marcel Barrena, i ‘Un monstre em ve a veure (A Monster Calls)’, de Juan Antonio Bayona, ambdues amb onze nominacions a la butxaca. ‘El rei borni’, escrita i dirigida per Marc Crehuet, ha aconseguit vuit nominacions, mentre que ‘La mort de Lluís XIV’, d’Albert Serra, n’ha esgarrapat set. ‘El rei borni’, ‘La propera pell’, ‘Les amigues de l’Àgata’ i ‘Tots els camins de Déu’ són els quatre films que optaran al Gaudí a la millor pel·lícula. En total, hi ha fins a trenta-dues produccions nominades als IX Premis Gaudí, que es lliuraran el pròxim 29 de gener del 2017.

Les nominacions als IX Premis Gaudí s’han donat a conèixer aquest dijous en una lectura pública a l’Auditori de La Pedrera. Trenta-dues produccions de les setanta-quatre inscrites enguany han estat nominades en alguna de les vint-i-dues categories dels premis de l’Acadèmia del Cinema Català . Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia, i Xavier Bas, sotsdirector de la Fundació Catalunya-La Pedrera, han introduït l’acte, i els actors Miranda Gas i Francesc Orella han estat els encarregats d’obrir els sobres i llegir els finalistes als premis del cinema català. Durant l’acte, Orella ha recordat l’actor Santi Ibáñez, que ha mort aquest dijous a la matinada com a conseqüència d’un càncer de pulmó.

Enguany, un total de 424 acadèmics han estat cridats a emetre el seu veredicte a la primera volta de votacions, que va finalitzar el passat 26 de desembre.

‘Cerca de tu casa’, ‘The Chosen‘, ‘Callback‘ i ‘Toro’, amb opcions

A rebuf de les cinc principals candidates, amb quatre nominacions competirà ‘Cerca de tu casa’, amb tres ‘The Chosen (El elegido)’ i amb dos ‘Callback‘ i ‘Toro’. Arriben a la segona volta de votacions optant a guanyar en una de les categories dels premis vint-i-tres produccions més: els llargmetratges ‘Les amigues de l’Àgata’, ‘Tots els camins de Déu’ i ‘Contratiempo‘; els documentals ‘Alcaldessa’, ‘Bigas x Bigas‘, ‘Priorat i Sexe’, ‘maraques i chihuahues‘; la pel·lícula d’animació ‘Ozzy‘; les pel·lícules amb participació de talent català ‘El hombre de las mil caras‘, ‘Gernika‘ i ‘Tarde para la ira’; els curtmetratges ‘En la azotea‘, ‘Graffiti‘, ‘Tiger‘ i ‘Timecode‘; les pel·lícules per a televisió ‘Ebre, del bressol a la batalla’, ‘Fassman, l’increïble Home Radar’, ‘La Xirgu‘ i ‘Laia’; les pel·lícules europees ‘Elle‘, ‘Mustang‘, ‘Saul fia (El fill de Saül)’ i ‘The Lobster (Llagosta)’.

Les nominades al Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana són ‘100 metros’, escrita i dirigida per Marcel Barrena; ‘A Monster Calls (Un monstre em ve a veure), dirigida per Juan Antonio Bayona; ‘Callback‘, dirigida per Carles Torras; i ‘La mort de Louis XIV (La mort de Lluís XIV)’, dirigida per Albert Serra. El mateix Albert Serra per ‘La mort de Louis XIV (La mort de Lluís XIV)’; Isaki Lacuesta i Isa Campo per ‘La propera pell’; Juan Antonio Bayona per ‘A Monster Calls (Un monstre em ve a veure)‘ i Marc Crehuet per ‘El rei borni’ estan nominats en la categoria de millor direcció. Les nominades en la categoria de millor protagonista femenina són Betsy Túrnez i Ruth Llopis per ‘El rei borni’; Emma Suárez per ‘La propera pell’ i Sílvia Pérez Cruz per ‘Cerca de tu casa’.

Els nominats a millor protagonista masculí són Alain Hernández per ‘El rei borni’; Àlex Monner per ‘La propera pell’; Eduard Fernández per ‘El hombre de las mil caras‘ i Miki Esparbé per ‘El rei borni’. Els nominats a millor guió són Carles Torras, Martín Bacigalupo per ‘Callback‘; Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo per ‘La propera pell’; Marc Crehuet per ‘El rei borni’ i Marcel Barrena per ‘100 metros’.

Gaudí d’Honor a Josep Maria Pou

La segona volta de votacions començarà el 3 de gener i la cursa definitiva pels guardons, que es lliuraran el 29 de gener a l’Auditori Fòrum-CCIB en una gala retransmesa per Televisió de Catalunya, dirigida per Lluís Danés i presentada per l’actor Bruno Oro. En el transcurs de la gala, l’actor Josep Maria Pou rebrà el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter per la seva trajectòria.

