Diversos mitjans internacionals avancen avui que centenars de milers de persones ompliran els carrers de Barcelona aquesta tarda en la manifestació independentista de la Diada. El Financial Times destaca que la manifestació se celebra a només tres setmanes del referèndum i explica que poder organitzar-lo físicament dependrà, parcialment, de la reacció dels centenars de batlles del Principat, oficials de policia, funcionaris i voluntaris. Per una altra banda, el diari britànic The Guardian també fa referència a l’assistència prevista a la manifestació. El rotatiu recorda que l’Onze de setembre commemora una derrota transcendental per la història de Catalunya, però assegura que els manifestants ‘esperen que una victòria igualment transcendental no trigui gaire a arribar’.

La corresponsal de The Guardian, Sam Jones, assenyala que des del 2012, les concentracions s’han convertit en mobilitzacions de caràcter clarament independentista. No obstant, destaca que la Diada d’aquest any ‘tindrà encara més càrrega del que és habitual’.

El diari nord-americà The Washington Post publica un article amb el títol ‘Els catalans es manifesten pel dret de decidir sobre la independència d’Espanya‘, en què es fa ressò del component polític de la Diada d’enguany i de l’ampli suport al dret de decidir entre la societat catalana.

El canal Al Jazeera publica l’article ‘Les falses notícies, les amenaces i el referèndum fan ombra a la Diada’, en què es fa ressò de les notícies falses, la publicació del Periódico del suposat informe de la CIA, les amenaces de l’estat espanyol i dels escorcolls dels últims dies a la impremta de Constantí i a la redacció del setmanari El Vallenc. Respecte a la manifestació d’avui, el mitjà de Qatar assegura que es preveu que prop de dos milions de persones omplin els carrers de Barcelona aquest dilluns, ‘alhora que continuen les tensions pel referèndum d’independència’.

El setmanari europeu ‘Politico’ publica un article titulat ‘El que Espanya perdrà si Catalunya s’independitza‘ en què, a través infografies, mostra dades com ara que el PIB català representa el 20,1% del de tot l’estat espanyol (dades de 2015), que les exportacions del Principat sumen el 25,6% del total de les de l’estat (dades de 2016) o que el 23,8% dels turistes estrangers que van visitar Espanya l’any passat van fer-ho a Catalunya.

El diari francès Le Monde es fa ressò de la pressió que tenen els ajuntaments en l’organització del referèndum. Amb el titular ‘A Catalunya, els ajuntaments sota pressió pel referèndum d’autodeterminació‘. El rotatiu explica en l’article que no tots els representants locals elegits ‘el segueixen’. Respecte de la Diada, la periodista Sandrine Morel, explica que el sector independentista organitza aquest dilluns ‘la seva primera gran mostra de força a Barcelona’.

