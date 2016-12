La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha denunciat davant la Comissió Europea la detenció del regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, a qui l’estat espanyol acusa ‘d’incitació a la sedició’. Concretament, Albiol ha preguntat si aquesta detenció, així com altres mesures judicials que s’estan aplicant a polítics independentistes catalans, compleixen amb la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

En la pregunta adreçada a la Comissió, la portaveu fa referència als casos de la batllessa de Berga, Montse Venturós, a les cinc persones detingudes per cremar fotografies del rei espanyol o a la declaració de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Finalment, es pregunta si s’està vulnerant l’article 11 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, que fa referència a la llibertat d’expressió.

