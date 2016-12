Un centenar de persones s’han concentrat davant de l’Audiència espanyola en suport del regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, que ahir va ser detingut després d’haver-se negat a declarar per un presumpte delicte d’incitació a la sedició. Coma va ser denunciat pel regidor de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, pel seu parlament durant la moció de suport a la declaració del 9 de novembre.

Mica en mica les portes s’omplen de solidaritat, fermesa i determinació. #LlibertatJoanComa pic.twitter.com/aqYeZWbshr — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 28 de desembre de 2016

La policia espanyola ha obligat als concentrats a canviar-se de vorera per evitar que la protesta es desenvolupi a la porta del tribunal. Els agents també els han demanat els documents d’identitat.

La concentració de suport a @joancomaroura és expulsada de davant l'Audiència Nacional i identificada per la policia #LlibertatJoanComa pic.twitter.com/M9oCCgiI3t — #LlibertatJoanComa (@cupnacional) December 28, 2016

El diputat de la CUP i advocat del regidor, Benet Salellas, ha declarat al Matí de Catalunya Ràdio que ‘no tinc confiança en la justícia espanyola, ni en l’Audiència espanyola ni el jutge Ismael Moreno’.

Per la seva part, l’ex-diputat David Fernández ha recordat el rastre franquista que acompanya el tribunal i ha assegurat que la justícia espanyola haurà d’explicar perquè ‘violenta’ a un pare de família que ja va remetre un escrit explicant perquè s’havia negat a declarar.

Diputats i exdiputat, regidores i membres del Secretariat Nacional de la CUP a Madrid per donar suport a @joancomaroura #LlibertatJoanComa pic.twitter.com/zNnaJaQ1i7 — #LlibertatJoanComa (@cupnacional) December 28, 2016

Coma declararà: ‘tenim molt a dir’

Joan Coma està citat avui a les deu del matí. Segons que va anunciar ell mateix ahir, declararà. ‘Podria no fer-ho, però de camí forçat a l’Audiència no paro de pensar que sí, que hi tenim molt a dir’, va explicar.

Autobús de suport

Anit, un autobús va sortir de Vic amb una trentena de persones per donar suport a Coma. Entre el passatge hi havia les diputades Anna Gabriel i Eulàlia Reguant. Així com diversos membres de Capgirem Vic, com ara els regidors Sara Blázquez, Marc Barnolas i Katia Juncks.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]