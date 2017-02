La policia espanyola ha lliurat al jutge de l’Audiència espanyola José de la Mata un llapis de memòria amb suposada informació sobre la fortuna de la família Pujol. El fet esperpèntic és que els agents han trobat el dispositiu mentre ‘ordenaven els calaixos d’un despatx’.

El llapis té una capacitat de vuit gigabytes i el jutge ha fixat el dimarts vinent la diligència d’obertura, bolcament i anàlisi del contingut. El descobridor del dispositiu és un inspector de la Brigada Central d’Emblanquiment de Capitals.

L’octubre del 2016, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va presentar a De la Mata un informe sobre Jordi Pujol Ferrusola, fill de l’ex-president de la Generalitat, que es basava també en un llapis de memòria, que el jutge n’està investigant la procedència.

