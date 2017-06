La policia espanyola ha tancat la investigació per incitació a l’odi que havia obert arra de la representació aquest cap de setmana passat de ‘Himne dels pirates’ de ‘Marc i Cel’ per part dels alumnes de l’escola Irineu Segarra de Palma. Segons va publicar ahir El Mundo, alguns pares s’havien exclamat per frases de la lletra d’una cançó, i la policia va investigar concretament la cançó titulada ‘Himne dels pirates’. Els alumnes de l’escola, que tenen entre deu i tretze anys, van aparèixer vestits de negre i descalços interpretant la cançó que, en paraules d’El Mundo, contenia ‘lloances a Al·là’ i celebrava ‘l’extermini dels cristians’.

La cançó és interpretada per la tripulació del vaixell on succeeix l’obra, integrada per pirates moriscs. La penúltima estrofa diu així: ‘I arribarà el dia de glòria, quan ja no quedin cristians, que cantarem la gran victòria dels fidels valents fills d’Al·là.’ Segons El Mundo, la mare d’un alumne d’aquesta acadèmia va manifestar la disconformitat amb l’elecció de la cançó triada, perquè va considerar que incitava a l’odi.

Avui, fonts de la policia espanyola han explicat a l’ACN que, després d’haver analitzat els fets, han comprovat com efectivament era una lletra inclosa en l’obra i que no es podia considerar que es fes incitació a l’odi o apologia del terrorisme.

En la notícia del diari també hi intervé un representat del centre, que explica que Mar i cel és una obra cabdal de la literatura catalana i que la denúncia treu la cançó de context. Així mateix, defensa la tria de la roba, adduint raons d’il·luminació, i el fet que els nens anessin descalços, per a no fer soroll sobre l’escenari.

El fragment pertany a l’adaptació que va fer la companyia Dagoll Dagom, que va interpretar en tres etapes: la primera entre 1988 i 1990 al Teatre Victòria, la segona entre 2004 i 2006 al TNC i una tercera el 2014 i 2015.

Precisament, el director de la companyia Dagoll Dagom, Joan Lluís Bozzo, va lamentar en un piulet a Twitter que ‘la ignorància és molt atrevida’, i va avisar que calia conèixer el context en què es canta aquest fragment de l’obra.

Ànim amics!! Cal conèixer el context en què es canta l'himne dels pirates!! La ignorància es molt atrevida! https://t.co/xY6ZQLuDav — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) June 20, 2017

