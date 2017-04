MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Un grup internacional de cibercriminals ha estat desarticulat per agents de la Policia Nacional aquest dissabte per comercialitzar eines per infectar milers ordinadors amb programari maliciós a tot el món, segons ha informat la Direcció General de la Policia en un comunicat.

En l’operació han estat detingudes tres persones a Espanya i dues al Regne Unit, tots ells creadors d’aquests ‘cryters’ capaços d’empaquetar virus, ‘cucs’ o troyanos, de tal manera que el seu aspecte no resultés sospitós als programes antivirus que poguessin operar en els ordinadors de les seves víctimes.

A més, s’han efectuat registres en les localitats de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona), a Santa Lucia de Tirajana (Las Palmas de Gran Canària), a la ciutat de Las Palmas de Gran Canària i a la ciutat de Liverpool.

La investigació, coordinada per Europol i desenvolupada des de finals de 2014 en el seu si, s’ha dut a terme mitjançant la col·laboració de la Unitat d’Investigació Tecnològica de la Policia Nacional espanyola, l’Unitat Nacional de Cibercrimen Titan del Regne Unit i el servei d’investigació d’amenaces de la firma informàtica Trend Micro.

Aquestes eines es promocionaven i comercialitzaven en els fòrums de hacking més famosos a canvi de pagaments en bitcoins i en tarifes basades en el recompte d’infeccions aconseguides.

Segons assegura la Policia, els investigadors calculen que aquesta activitat s’ha portat a terme des de mitjan 2013, prenent el control total dels ordinadors de les víctimes i danyant o sostraient tot tipus d’informació privada, incloent l’obtenció de les credencials per als comptes de correu electrònic, xarxes socials o banca online, entre uns altres.

En els registres practicats a Espanya, s’han intervingut sis discos durs, un ordinador portàtil, un disc dur extern, dos dispositius d’emmagatzematge extern, vuit dispositius de minat de bitcoins, tres targetes prepagament sense titular i documentació de comptes bancaris i de PayPal utilitzades a aquest efecte.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]