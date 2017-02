A Osona tenim un gran talent musical? És, com deien alguns, el ‘Liverpool Català’? O només som una part proporcional del talent imperant a la resta de país? Aquestes i altres preguntes es fa ‘La Plana Records’, un projecte audiovisual sobre el panorama musical i social de (i des de) la comarca.

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]