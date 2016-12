La realitat virtual arriba també al món de l’art. Al Museu Dalí de Sant Petersburg, l’agència de publicitat digital Goodby Silverstein & Partners ha impulsat una exposició que trasllada l’experiència de realitat virtual a la pintura durant els mesos de gener a juny. En concret, permet a l’espectador moure’s per l’obra de Salvador Dalí ‘Reminiscència arqueològica de l’Angelus de Millet’. Aquest vídeo n’és un petit tast.

